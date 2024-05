Atlético consegue na Libertadores o que só tinha feito no ano do título

Mais do que a pontuação completa, o Atlético dominou o Rosario Central por toda a partida. Demorou para definir com o gol de Paulinho, apenas aos 42 do segundo tempo.

Todas as entrevistas dos jogadores exaltam o trabalho tático de Gabriel Milito. Amplia o campo abrindo pontas dos dois lados, Scarpa pela direita, Arana na esquerda, empurra Hulk, Paulinho e Zaracho pela faixa central, controla o jogo atacando no 3-2-5.

São 12 partidas, sete vitórias e cinco empates, desde a chegada do treinador argentino.