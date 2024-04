F1 divulga calendário de 2025 com GP Brasil no início de novembro

A Fórmula 1 divulgou o calendário da próxima temporada na manhã desta sexta-feira (12). O GP de Interlagos será realizado entre os dias 7 e 9 de novembro.

Eles tiveram que mudar bastante o início da temporada porque o ramadã em 2025 começa no final de fevereiro e vai até o final de março. Dessa forma, ao invés de iniciar no Bahrein, como nos últimos anos, a solução foi colocar primeiro os GPs da Oceania e da Ásia e depois partir para o Oriente Médio.

A Austrália será o país sede da abertura da F1 no próximo ano, seguido por China e Japão. O GP do Bahrein só será realizado no início de abril.