Bastidores da F1: A volta da Coreia, de Vettel e as dúvidas sobre Horner

Após as provas na Austrália e no Japão, a Fórmula 1 vai para a China daqui a duas semanas, em uma sequência de três provas em horários pouco favoráveis para os brasileiros. E tem mais corrida de madrugada vindo por aí: em Suzuka, a categoria assinou uma "carta de intenção" para ter uma corrida em Seul, na Coreia do Sul, a partir de 2026 ou 2027.

As negociações com os coreanos estão ocorrendo há meses e a F1 até começou a arrumar um espaço no calendário, depois de Singapura. Mas primeiro é preciso aumentar o número máximo de corridas permitida pelo contrato firmado entre a F1, a FIA e as equipes. O atual expira no final de 2025.

Vettel de volta?

Nos bastidores do GP do Japão, palco de mais uma vitória de Max Verstappen, continua a conversa sobre quem será o substituto de Lewis Hamilton na Mercedes, com as declarações de Sebastian Vettel deixando em aberto a possibilidade de uma volta ao grid, ganhando inclusive o apoio do britânico, que disse preferir que o time escolha "alguém com integridade" para seu posto.