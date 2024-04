Verstappen lidera último treino antes da classificação para o GP do Japão

Para a classificação, ficou faltando ver o que a Ferrari pode fazer, por uma falha da equipe. Eles soltaram pilotos tarde demais para fazer a simulação de volta lançada, e eles não passaram na linha de chegada à tempo de abrir uma volta. Isso deixou Charles Leclerc bastante irritado. "O que a gente está fazendo? Ficamos esperando um tempão no box e não tivemos tempo de abrir volta", reclamou via rádio.

Max Verstappen também reclamou via rádio, dizendo que a traseira do carro piorou quando ele fez a simulação de classificação, mas as equipes ainda podem fazer modificações antes da classificação, que começa às 3h da madrugada, pelo horário de Brasília.

Foi um treino importante especialmente para Daniel Ricciardo, que não andou na sexta-feira por ter cedido o cockpit para o japonês Ayumu Iwasa na primeira sessão e depois não andou na segunda. Ele chegou a rodar no início da sessão, em que estava usando pela primeira vez o novo assoalho da RB. E Fernando Alonso também estava tendo sua primeira experiência com o pacote extenso que a Aston Martin trouxe para o Japão e que só chegou durante a sexta-feira na pista.

The Honey Badger has a small spin at T1 and continues.#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XdGfu05ssZ -- Formula 1 (@F1) April 6, 2024

Também foi uma sessão importante para Logan Sargeant, de volta à pista com a Williams depois de bater no primeiro treino livre. Os pilotos da Williams e da Alpine estão tendo de ser cuidadosos, já que as equipes não têm chassis reservas à disposição.

Não foi um treino livre fácil de navegar para as equipes que, mesmo sem praticamente terem andado na segunda sessão, tiveram que administrar os pneus macios que têm à disposição ao mesmo tempo em que faziam as simulações que deveriam ter sido feitas na sexta-feira. Após cada sessão, eles têm de devolver um número determinado de jogos de pneus e, como o GP do Japão sempre tem duas paradas, com preferência para o composto macio, eles acabam ficando com menos jogos disponíveis. É provável que as equipes tentem economizar um jogo de macios na classificação pensando na corrida.