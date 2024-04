Estratégias diferentes e briga pelo pódio: o que esperar do GP do Japão

A classificação para o GP do Japão foi mais apertada do que se esperava, mesmo com a dobradinha da Red Bull. Mas ninguém acredita poder ameaçá-los na corrida que tem largada às 2h da madrugada, pelo horário de Brasília. Suzuka mostra o quão eficiente o carro do pole Max Verstappen e do segundo colocado Sergio Perez é. Eles conseguem, ao mesmo tempo, serem os mais rápidos nas retas e nas curvas de baixa velocidade, o que em teoria pediria do carro características opostas.

Na corrida, essa eficiência é ainda mais sentida porque os ajuda a proteger os pneus. Em Suzuka, a limitação dos pneus voltou a ser o controle da temperatura, diferentemente do que aconteceu na última corrida na Austrália, em que a Ferrari estava muito forte. Quando o superaquecimento é o principal tema, a vantagem da Red Bull é maior.

Mesmo assim, há vários pontos em aberto para a corrida. O grid acabou ficando misturado, com grandes diferenças entre companheiros de equipe. Uns, como Charles Leclerc, sofreram para colocar temperatura no pneu, indicando que têm um acerto mais focado em proteger a borracha. Outros, como Fernando Alonso, quinto no grid, sabem que o ritmo de corrida será pior que o de classificação.