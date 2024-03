Leclerc lidera último treino apertado antes da classificação na Austrália

Charles Leclerc repetiu o bom rendimento da Ferrari na sexta-feira na Austrália e foi o mais veloz na última sessão de treinos livres antes da classificação para o GP da Austrália, que começa às 2h da madrugada do sábado, pelo horário de Brasília. Max Verstappen foi o segundo colocado com a Red Bull, e Carlos Sainz ficou com o terceiro melhor tempo também com a Ferrari.

A sessão foi marcada pela dificuldade dos pilotos tirarem rendimento do pneu macio e com as diferenças pequenas no top 5, que ficou dividido por apenas 0s172, As voltas mais velozes de Leclerc e Verstappen foram marcadas após mais de uma volta lançada no mesmo jogo de pneus e Sainz ficou em terceiro com o pneu médio, teoricamente cerca de meio segundo mais lento.

Red Bull teve problemas nos freios no início

A sessão começou com problemas para a Red Bull. Ambos os pilotos reclamaram que os freios não estavam funcionando bem. É normal que os freios sejam trocados entre a sexta-feira e o sábado, o que ajuda a explicar essa reclamação, e isso fez com que eles dessem mais voltas no início dessa última sessão.