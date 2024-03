Charles Leclerc lidera primeiro dia do GP da Austrália e Albon vira dúvida

Charles Leclerc, da Ferrari, comprovou a expectativa positiva do chefe, Fred Vasseur, e foi o mais rápido no primeiro dia de atividades no GP da Austrália. O líder do campeonato, Max Verstappen, da Red Bull, não teve um dia limpo, danificou seu assoalho, perdeu tempo de pista, e foi o segundo, a mais de três décimos do monegasco. Carlos Sainz, que volta de uma cirurgia de apêndice feita há duas semanas, foi o terceiro, a 49 milésimos de Verstappen.

O segundo treino livre, sessão mais importante do final de semana, em que as equipes fazem simulações de classificação e de corrida, teve apenas 19 anos, depois que Alex Albon bateu forte na primeira sessão. A Williams busca determinar se será possível consertar o chassi do carro do tailandês para as atividades do sábado (que, no Brasil, começam com o terceiro treino livre às 22h30 da sexta-feira).

Caso isso não seja possível, o time tem uma decisão difícil pela frente, pois não tem um chassi extra em Melbourne. É possível que Albon fique fora da prova ou que seu companheiro, Logan Sergeant, seja sacrificado, caso a equipe entenda que Albon tem mais chances de um bom resultado. No acidente, a unidade de potência e câmbio, que era novo, também foram danificados.