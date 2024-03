Um ano após estreia e em boa fase, Piastri espera estar mais famoso em casa

A modéstia é uma das marcas de Piastri, que definitivamente pode esperar um GP caseiro com mais torcida para ele e também com um rendimento bem melhor. Ano passado, a McLaren começou mal o ano e Piastri foi eliminado ainda na primeira parte da classificação em casa. Na corrida, acabou fazendo seus primeiros pontos da carreira, chegando em oitavo, mas muito mais em função de quebras e acidentes do que da performance em si.

Inclusive, Piastri lembra que teve muitas dificuldades com o desgaste de pneus em Melbourne ano passado. Isso acabou virando uma constante ao longo do campeonato, e se tornou o ponto em que o australiano quis focar para sua segunda temporada.

Andando na frente de Norris, Piastri terá teste em Melbourne

Pelo menos por enquanto, tudo parece estar indo bem para um piloto que vem demonstrando uma evolução constante. Ele andou na frente do companheiro Lando Norris nas duas primeiras etapas do ano, mesmo tendo ficado preso atrás de Lewis Hamilton pela maior parte do GP da Arábia Saudita. O motivo? A falta de velocidade de reta da McLaren, somada ao desempenho ruim nas duas curvas de lenta do início da volta em Jeddah.

São problemas que podem aparecer novamente neste fim de semana na Austrália, já que a McLaren ainda não atacou todas as deficiências de seu carro. "Acho que, nas coisas que abordamos, notamos uma melhoria. Mas ainda há coisas em que ainda não trabalhamos. Então acho que não houve grandes surpresas no comportamento do carro, simplesmente serão coisas que vão demorar mais tempo para resolver", explicou.

Pelo menos do seu lado, Piastri acredita que segue evoluindo. Perguntado pela coluna sobre o ritmo de corrida em circuitos em que há alta degradação, seu ponto fraco em 2023, ele se disse contente com o que viu até aqui, especialmente no Bahrein, palco da primeira corrida do ano.