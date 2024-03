Como explicar o começo tímido do ano de despedida de Hamilton na Mercedes

Lewis Hamilton vem andando atrás de seu companheiro George Russell no início desse que é seu último ano correndo pela Mercedes. O piloto de 39 anos já anunciou que estará na Ferrari no ano que vem e teve até agora um sétimo lugar no Bahrein e uma nona colocação na Arábia Saudita. É o pior início de temporada do heptacampeão em sua carreira na Fórmula 1, logo na temporada de despedida do que foi a parceria mais vencedora da história da categoria.

Os motivos desse início ruim de Hamilton são um dos temas do Ju Responde do GP da Arábia Saudita, disputado no sábado e vencido por Max Verstappen, em mais uma dobradinha da Red Bull, gerando a dúvida se esse carro é superior ao carro do ano passado. A equipe, contudo, segue em pé de guerra interno e esse é outro assunto do Ju Responde.

O clima na equipe VAR após a primeira vitória de Enzo Fittipaldi em uma corrida principal da Fórmula 2, as lições da ótima estreia de Oliver Bearman na Ferrari (como substituto de Carlos Sainz, que espera voltar já na próxima etapa na Austrália), a estratégia de Lando Norris, que chegou a liderar, são outros temas do vídeo, que é feito com base em perguntas enviadas para o instagram @myf1life.