Sainz lidera o último treino antes da classificação para o GP do Bahrein

Carlos Sainz colocou a Ferrari na frente no último treino livre antes da classificação para o GP do Bahrein. Na dobradinha espanhola, Fernando Alonso foi o segundo, com a Aston Martin, e Max Verstappen foi o terceiro. Os três ficaram separados por pouco mais de dois décimos de segundo.

Uma marca dessa sessão, que serve como uma prévia da definição do grid, foi a alta competitividade do pelotão, algo que já vinha marcando a F1 desde o ano passado nas classificações. A Red Bull dominou 2023, é claro, mas isso veio mais pelo ritmo de corrida do que pela velocidade máxima em uma volta rápida.

Fora da pista, as atenções estavam em cima de Christian Horner. O chefe da Red Bull foi liberado de uma investigação interna por comportamento inadequado com uma funcionária. Mas, na quinta-feira, o paddock da F1 foi surpreendido com o suposto vazamento das provas deste processo. A veracidade do material não foi confirmada, mas é claro que isso pressionou ainda mais o britânico. Ele chegou a estar normalmente na sua posição no pitwall da equipe, mas foi chamado durante a sessão para uma conversa com o chefe da FIA, Mohammad ben Sulayem.