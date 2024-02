Lewis Hamilton lidera dobradinha da Mercedes na volta da F1

Certamente houve diferenças de abordagem entre as equipes porque Nico Hulkenberg pulou de último na primeira sessão a sétimo, sendo que é esperado que a Haas esteja no fundo do grid neste início de campeonato.

De qualquer maneira, Fernando Alonso foi o segundo com a Aston Martin e teve um dia bastante sólido, sempre andando entre os primeiros. Carlos Sainz foi o quarto com a Ferrari, enquanto seu companheiro Charles Leclerc reclamou algumas vezes do trânsito e foi o nono. E Oscar Piastri, com a McLaren, foi o quinto. O time inglês tinha sido um dos poucos que usaram pneus macios no primeiro treino e andou bem, mas o CEO Zak Brown acredita que seja possível que eles tenham usado configurações de motor mais agressivos que seus rivais.