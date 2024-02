Testes da F1 têm bueiro solto, Red Bull com problemas e Ferrari na frente

Perez nem precisou apertar o ritmo para voltar para o box com o freio pegando fogo. O mexicano perdeu tempo com os reparos e, mesmo depois de voltar à pista, não fez tempos representativos por horas, retornando algumas vezes aos boxes para ajustes na suspensão dianteira.

Na sessão da tarde, Perez conseguiu inclusive fazer simulações mais longas, e fechou o dia com bem mais de 100 voltas. Como Verstappen no dia anterior, ele não usou os pneus C4 e ficou com o segundo melhor tempo.

Falando em Red Bull, o chefe Christian Horner, que é alvo de uma investigação interna por conta do comportamento com uma funcionária, foi escalado para a coletiva de imprensa desta quinta-feira, mas evitou as todas perguntas sobre o assunto dizendo que não poderia comentar a situação.

Vários pilotos fizeram sequências mais longas de voltas nesta quinta-feira, indicando um trabalho de compreensão do melhor acerto para a corrida. As equipes têm muito mais dados sendo coletados dos dados nos testes, sem se importar tanto com o peso extra dos sensores, então a evolução é bem mais acentuada. E a simulação de corrida de Sainz foi bastante consistente, lembrando que esse foi o calcanhar-de-Aquiles da Ferrari ano passado.

No entanto, Charles Leclerc disse que a base do carro é melhor que a do ano passado, quando "chegávamos na curva e não sabíamos o que o carro ia fazer. Esse carro é uma boa base e sabemos onde melhorar".

Depois de George Russell pilotar por toda a quarta-feira e sair dizendo que o novo carro da Mercedes é mais bem equilibrado que o anterior, foi a vez de Lewis Hamilton pilotar o W15.