O que são as grades e tinta colorida que os carros da F1 usam nos testes?

E as pinturas fluorescentes e as tais grades sevem para calcular isso.

Os testes de pista da F1 são muito restritos atualmente por conta dos custos, então o carro é desenvolvido em computadores e túneis de vento (de escala de até 60% do tamanho do carro real). Por isso, o primeiro passo de um teste é determinar se os resultados obtidos nestas simulações correspondem à realidade.

O que são as grades utilizadas nos testes da F1?

Uma das maneiras de fazer esse cálculo é usando uma série de sensores dispostos de uma maneira que parecem formar uma grade. Eles vão medir a pressão do ar em cada um desses pontos para mostrar o que está acontecendo com o fluxo depois que ele passa pelas estruturas do carro.

Então, o lugar onde essas "grades" estão colocadas e seu formato dão algumas dicas do que está sendo medido. Os lugares mais comuns são atrás dos pneus dianteiros e traseiros. Os pneus interferem bastante no fluxo de ar, então as superfícies dos carros buscam maneiras de driblá-los, enquanto o regulamento tenta evitar que esse "drible" seja feito jogando o ar para fora, o que gera turbulência e é ruim para as disputas na pista.

Vale lembrar que um carro de F1 normalmente já carrega centenas de sensores. Nos testes, quando as equipes não se importam tanto com o peso, eles geralmente já são mais de 300 sem contar as grades. Mas eles ficam na superfície do carro ou em pequenas antenas. Quando se usa as grades, a ideia é medir os fluxos de ar em uma área maior.