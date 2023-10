O primeiro GP de Fórmula 1 no Oriente Médio foi disputado em 2004 no Bahrein e colocou o país no mapa de muita gente. Até hoje, a corrida é um dos cartões-postais de um país que estende o tapete vermelho para a categoria. Uma grande prova disso foi a oferta de vacinas aos profissionais da F1 contra a covid-19 em pleno fevereiro de 2021, antes que a grande maioria pudesse receber o imunizante em seus próprios países.

Mas o Bahrein não entrou no mapa da F1 por conta do GP. Na verdade, o envolvimento dos países árabes com a categoria também não começa com os GPs, que a partir desse ano são quatro - além do Bahrein, Arábia Saudita, Abu Dhabi e a etapa do Qatar, que será realizada neste fim de semana e tem enormes chances de decidir o campeonato de pilotos.

Williams foi primeiro elo entre o Oriente Médio e a F1