Logo ficou claro que o único caminho de entrada seria como uma nova equipe, até porque a FIA abriu um processo de seleção. O anúncio de hoje era esperado há semanas e só ratifica a aprovação da inscrição, sem garantir que a Andretti entrará, de fato, na F1.

O processo da FIA, que começou em fevereiro, leva em consideração uma série de aspectos técnicos, financeiros e, pela primeira vez, de sustentabilidade.

Desde que ficou claro que o caminho de compra de uma equipe existente não seria factível, a Andretti vem tentando fechar todas as lacunas possíveis. Eles estão, há meses, recrutando engenheiros no mercado, anunciaram que estão começando a levantar a fábrica, prevista para entrar em operação em 2025, e fecharam uma parceria com a General Motors, que inicialmente daria nome a um motor existente com sua marca Cadillac, mas poderia entrar no campeonato também como montadora.

Por que a Andretti ainda não está confirmada na F1?

O anúncio desta segunda-feira ajuda a pressionar a Liberty Media a entrar em um acordo, mas o termômetro no paddock é de que isso não é muito provável no momento.

Dentro desse ambiente de valorização da Fórmula 1 e das equipes, o que tem a ver com o aumento do interesse gerado pela categoria e também pela adoção do teto orçamentário, que ajuda a manter as contas controladas e aumenta a possibilidade de retorno financeiro, há a noção entre as equipes de que não é o momento de expandir.