Edinanci decidiu se aposentar após Mayra vencê-la em joguinho de computador

Quando estava "desacelerando" do judô, em 2013, chegou a entrar em uma faculdade de Educação Física — o UOL contou na época. Mas a experiência foi traumática. Ela conta:

"Meu conhecimento sempre foi precário, ele vem de vivência. Só que quando você entra na sala de aula, tem que ter o conhecimento teórico. E aí é mais do mesmo: se você não se encaixa, você fica para trás. Lembra que teve um caso em Bauru, uma mulher de mais idade que sofreu precoceito de adolescentes? Eu sofri a mesma coisa. Pessoas com idade avançada em sala de aula sempre sofreram esse preconceito. Caí de cabeça, comprei livro, ficava dentro da biblioteca até altas horas, mas é duro. Uma vez, bati boca com uma aluna: 'Você é privilegiada, só porque foi da seleção acha que vai ter nota boa. O professor passa pano para você', ela me disse. Aquilo mexeu de vez com meu psicológico. 'Será que essa nota foi mérito meu ou foi do cara lá que levou em consideração que sou do esporte? Eu ia para competição e, nos intervalos de luta, ficava lendo livro de anatomia no último lance de arquibancada... mas eu broxei e larguei."

Naquele ano, 2013, ela ainda foi campeã brasileira.

Uma professora de vida

Sem um diploma universitário, Edinanci não tem registro no Conselho Regional de Educação Física e não pode, em tese, trabalhar como técnica de judô. Mesmo sendo uma sensei de sexto Dan, uma Kodansha de faixa coral.

Edinanci não se importa. O lugar dela no mundo é trabalhando em iniciação no judô, em projeto social. "Para o que eu faço, é clichê o que eu vou falar, mas a faculdade da rua é a melhor faculdade da face da Terra. Pode pegar o professor que se formou, tem doutorado, e colocar dentro de um projeto social para comandar aquela molecada, e se ele não tiver isso daqui [gana], ele não fica uma semana."