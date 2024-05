Ana Marcela encerra jejum de 22 meses, é ouro e sonha grande em Paris

O tabu caiu hoje, com outra grande notícia para o esporte brasileiro: a prata de Viviane Jungblut, melhor resultado dela em competições deste nível e, mais importante, melhor desempenho também. Na disputa braçada a braçada contra as duas melhores do ciclo olímpico, se impôs e venceu.

Foi a primeira vez que Vivi brigou assim. Até então, ela vinha se colocando somente entre as 10 ou 20 melhores. Havia sido nona nesta mesma etapa do ano passado, e 14ª no Mundial, quando ficou na corda bamba para se classificar à Olimpíada.

No fim ela vai a Paris, e vai com a moral altíssima, focada só nas águas abertas, já que desta vez nem tentou a vaga nas piscinas.