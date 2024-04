Carol Solberg e Bárbara Seixas se garantem nos Jogos de Paris

Isso mudou hoje quando Carol e Bárbara avançaram a mais uma semifinal do Circuito Mundial, em Tepic (México), e Tainá e Victoria caíram nas quartas de final. Se Carol/Bárbara ficar em quarto lugar, Tainá/Vic até podem somar os pontos para passá-las, mas já informaram a CBV que não vão de disputar duas etapas de Challenger, na Polônia e na China. Se Carol/Bárbara for medalhista, acabou.

Com o cenário encaminhado a favor de Carol e Bárbara, elas vão se dedicar a ajudar as companheiras de treino Duda/Ana Patrícia no caminho até Paris, abrindo mão de viagens pouco interessantes do ponto de vista financeiro. Ágatha e Rebecca também já haviam desistido da corrida, tanto que nem foram a Tepic.

Ainda que Tainá e Victoria ainda tenham tempo de se inscrever nesses Challengers que faltam e de ainda brigarem pela vaga olímpica, a CBV optou por anunciar a vaga de Carol e Bárbara desde já, tirando a pressão do ombro delas, e permitindo que, assim como Duda e Ana Patrícia, elas passem a se planejar para Paris.