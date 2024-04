Estudo aponta que publicidade de casas de apostas irrita brasileiros

A Startup usa inteligência artificial para auxiliar empresas a entenderem os desejos do consumidor e, com frequência, publica estudos públicos. Este é um eles, e comparou as conversas sobre site de apostas de 2023 e os dos primeiros meses de 2024.

O estudo identificou que as conversas sobre apostas saíram da bolha. Em 2023, 70% delas ocorriam dentro da comunidade de apostadores, e 30% vinham da opinião pública. Agora, essa proporção praticamente se inverteu: 38% x 62%. "Está cada vez mais na boca do povo, agora outras pessoas emitem opinião sobre o assunto, e essas opiniões são, em sua maioria negativas. São pessoas com opiniões negativas sobre manipulação, sobre publicidade, de o patrocinador do time ser o patrocinador do campeonato...", detalha Hargreaves.

As conversas são classificadas em assuntos, e os mais frequentes em 2024 são "estou muito irritado com excesso de publicidade", "são propaganda enganosa", "manipulam resultado", "sou contra o patrocínio", "interface é horrível" e "perdi dinheiro com apostas". No total, as menções positivas aos sites caiu 5 pontos percentuais em um ano.

Dentro da bolha de apostadores, é expressiva a conversa sobre gostar de apostar e sobre "apostar ser viciante", mas não com um viés negativo, pelo que indentificou a Orbit em uma análise qualitativa.

"Quem está reclamando que perdeu dinheiro está enfurecida, se vendo num lugar de fragilidade financeira e às vezes empolgada pela emoção do jogo. É uma pessoa que identifica que perdeu dinheiro, mas que o entretenimento valeu a pena, fez aquelas duas horas do jogo valerem a pena. Os 100 reais perdidos valeram como ingresso", avalia Hargreaves.

Outro insight qualitativo citado pelo representante da Orbit é sobre a diferenciação entre as casas de apostas. "As pessoas reclamando do excesso de publicidade se veem indentificando as casas muito mais pelos garotos propraganada do que pelo nome da marca. Quando são atingidas pela publicaidade sabem que é a bet do Hernanes, do Vini Junior, e assim vai."