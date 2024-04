COB admite erro e diz que Joel Jota não seria mentor, apesar de anúncio

Também foi apagada a entrevista do diretor Gustavo Herbetta a Jota. "Quero te convidar para ser mentor do Time Brasil. Não só fazer isso de trazer o público, mas estar com o atleta, frequentar nossas bases de treinamento, falar com os treinadores, fazer o seu trabalho brilhante lá em Paris", disse o porta-voz do COB ao influenciador ali.

Na mesma entrevista, Herbetta afirmou que o convite foi decidido pelo COB por "unanimidade de todas as áreas: desenvolvimento, esporte, marketing, comunicação, diretoria-geral e presidência". Agora, o COB retira esse convite, depois de o próprio Jota já ter dito que não aceitaria.

Inicialmente o combinado entre COB e Joel é que ele seria um dos membros do "Programa de Padrinhos e Madrinhas do Time Brasil nos Jogos Olímpicos Paris 2024". Mas isso mudou no anúncio, e toda a comunicação tanto de Joel quanto do COB passou a ser que ele seria mentor e embaixador.

Ontem, depois da repercussão negativa do caso, Joel foi ao Instagram para dizer que estava recusando o convite para ser padrinho — não falou nada sobre ser mentor. À coluna, a assessoria de imprensa dele disse hoje que a recusa se estendia à mentoria.

De acordo com a nota de hoje do COB, Jota foi convidado para ser padrinho pela sua atuação nas redes sociais. O comitê disse ainda que "o trabalho de preparação mental dos atletas brasileiros é realizado exclusivamente pela equipe de psicólogos do esporte do COB e das Confederações Brasileiras Olímpicas que possuem uma relação de longo prazo com seus atletas."