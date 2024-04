Campeão olímpico Pampa é transferido para São Paulo; caso ainda é grave

Uma mobilização de ídolos do vôlei brasileiro chegou até o comando da Unimed Nacional, que custeou a transferência do ex-jogador de vôlei Pampa de Campos dos Goytacazes (RJ), onde estava internado, para São Paulo. Ele deu entrada no Hospital Beneficiência Portuguesa no começo da tarde desta sexta-feira (19).

Pampa está internado na UTI, entubado, há quase 40 dias. De acordo com relato recebido pela coluna, ele teve uma complicação pulmonar depois de um tratamento de quimioterapia que fez. O hospital em Campos, porém, não teria equipamentos necessários para o tratamento do pulmão debilitado dele.

O caso só chegou ao conhecimento de outros ex-atletas esta semana, quando a filha dele pediu ajuda para conseguir a transferência antes que Pampa tivesse qualquer nova piora. Como o ex-jogador está entubado, com ventilação mecânica, dependendo totalmente do aparelho para respirar e com dreno no pulmão, a movimentação até São Paulo precisaria acontecer em uma UTI aérea.