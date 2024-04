'Aposentadas', Natália e Brait são inscritas na VNL pela seleção de vôlei

A lista de inscritas pela seleção brasileira feminina de vôlei na Liga das Nações tem duas grandes novidades: Natália Zilio e Camila Brait, ambas aposentadas de jogar pelo Brasil, foram relacionadas pelo técnico José Roberto Guimarães.

Diferente do técnico da seleção masculina, Bernardinho, Zé Roberto não anunciou uma lista de convocadas, mas as 30 inscritas na competição. Algumas podem nem ser chamadas a treinar.

A maior parte das relacionadas vem sendo convocada regularmente pelo treinador no ciclo olímpico. Outras são novidades, caso da levantadora Giovana, do Osasco, a ponteira Maira Cipriano, do mesmo clube, e as veteranas Adenízia, destaque do Praia Clube, e Dani Lins, do Sesi/Bauru.