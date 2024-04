Duda Amorim é eleita para Conselho de Ética do COB em vitória dos atletas

Chama atenção o fato de só nove membros da Comissão de Atletas terem ido até o Rio de Janeiro e terem depositado seus votos em Duda. Entre as confederações e membros do COI, o placar foi 23 para Duda, 11 para Grego. Outros cinco candidatos não receberam nenhum voto.

Ainda que a eleição presidencial do COB seja só no fim do ano, ela já pauta as discussões internas do comitê. Paulo Wanderley, em segundo mandato, já deixou claro que vai tentar a segunda reeleição, o que seria proibido pela Lei Pelé no entender do Ministério do Esporte, que certifica quem se adequa a ela — as confederações que reelegeram para terceiro ou mais mandato têm a certificação por liminar.

De outro lado, Marco La Porta já renunciou à vice-presidência do COB e Yane Marques a uma cadeira na Comissão de Atletas (onde era presidente) para poderem concorrer na eleição do fim do ano. A tendência é de uma chapa com La Porta candidato a presidente, e Yane a vice.