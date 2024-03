Infiltração em obra do Pacaembu adia reabertura do Museu do Futebol

À coluna, o Museu do Futebol, que é uma concessão da Secretaria de Estado da Cultura, disse que notificou extrajudicialmente a Allegra Pacaembu e que discute as ações para a solução dos problemas. Já a empresa afirmou que as equipes técnicas e a diretoria da Concessionária mantém "diálogo constante com os representantes do Museu, para reparos nos danos causados e ajustes nos cronogramas de ambas as obras."

Enquanto essa discussão acontece, serviços de pintura e instalações diversas no espaço foram suspensos. Isso vai impactar a reabertura da exposição permanente, o que inicialmente estava previsto para acontecer em abril.

A data foi postergada para maio, mas também não será cumprida. O museu aguarda essas negociações para ter uma ideia mais precisa de quanto o cronograma será atrasado. De acordo com o museu, a nova exposição recebeu investimento de R$ 11 milhões da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e recursos adicionais de patrocinadores privados, via Lei Rouanet.

O museu segue aberto com uma exposição provisória, a Futebol de Brinquedo, e uma agenda de atividades na área externa.