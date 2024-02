Gabigol tem julgamento marcado por infração antidoping e pode pegar gancho

Isso fere um princípio básico do teste surpresa: o atleta não ter conhecimento de que vai passar por um exame. Se os oficiais chegaram ao CT antes das 9h, e Gabigol só aceitou ser testado depois do almoço, ele não foi pego de surpresa, e pode ter tido tempo de se preparar para o exame.

O teste surpresa valia também para o chamado passaporte biológico, um histórico de exames que demonstra variações em determinados parâmetros, sem necessariamente apresentar teste positivo para uma substância proibida.

Por isso, o exame precisava ser realizado no mínimo duas horas após a atividade física, para que as concentrações de determinadas substâncias, especialmente exógenas, pudessem ser corretamente identificadas.

De acordo com os oficiais que fizeram o controle em Gabigol, na primeira tentativa do exame o atacante tomou por conta própria o vaso coletor, ignorando as instruções do oficial. Depois, foi ao banheiro, abriu a embalagem e virou de costas para oficial. Em seguida, jogou de volta o pote, sem amostra da urina.

Depois de reclamações, os oficiais de controle de dopagem conseguiram realizar a coleta, numa segunda tentativa. Mas consideram que os padrões nacionais e internacionais não foram seguidos por parte do jogador, que saiu do banheiro com o vaso coletor, deixando-o aberto sobre uma mesa. Depois, voltou para dentro do banheiro, deixando de acompanhar o fechamento.