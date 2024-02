Que a São Silvestre não ouça os bolsonaristas

As duas pistas da Paulista ficam tomadas pelos TRINTA E CINCO MIL INSCRITOS. A caixa alta é proposital. A organização não permite mais do que 35 mil pessoas, e a área onde aconteceu o ato político do bolsonarismo já fica apinhada.

Mal sabem eles que, esticando um pouquinho mais, até não mais que a esquina com a Brigadeiro, é possível colocar SETECENTOS E CINQUENTA MIL PESSOAS. Veja bem: nas contas do bolsonarismo, é possível colocar vinte vezes mais pessoas na São Silvestre, em mais ou menos a mesma área, acrescentando só as calçadas.

Na verdade o absurdo é um pouco pior, porque esse número vem da Secretaria de Segurança Pública. É um dado oficial, ainda que claramente falso.

Que os organizadores da São Silvestre não acreditem nele. Com 35 mil pessoas a largada já é uma bagunça, imagina com 500 mil, 600 mil. Nas contas do governo Tarcísio de Freitas, seria plenamente possível.

Em tempo: um estudo sério da USP, que usa imagens de drone e um software para contar cabeças na foto, calcula que havia 185 mil pessoas na Paulista às 15h de domingo, quando Bolsonaro começou a discursar.