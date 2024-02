Medalha olímpica é furtada em SP, e ex-judoca faz apelo para recuperá-la

"Hoje eu sou treinadora da equipe do Instituto Tiago Camilo. Um dos senseis tinha pedido para eu levar as medalhas para a turma ver. Eu levei na quinta-feira para lá, depois eu ia trabalhar, e para não deixar no carro, por segurança, pedi para uma amiga guardar na casa dela, que depois eu passaria pegar", conta.

As câmeras de segurança do condomínio onde essa amiga mora mostram um homem entrando lá às 12h40. O bandido arrombou a porta do apartamento e levou as três medalhas, um computador e uma televisão 42 polegadas. "Ele saiu com a TV debaixo do braço e ninguém falou nada", revolta-se a agora ex-judoca.

Imagem: Arquivo Pessoal

"As medalhas não são de ouro, nem nada. Não têm valor nenhum, só sentimental, para mim. Quem puder ajudar a compartilhar, vai me ajudar muito a tentar recuperá-las", diz ela, que não compete internacionalmente desde 2016. Na chegada à carreira adulta, passou por quatro cirurgias seguidas no ombro, perdeu espaço e, depois do pico da pandemia, desistiu da carreira de atleta. Atualmente, ela treina a equipe de alto rendimento do que hoje é o Instituto Tiago Camilo, mas no passado foi o AD São Caetano, clube histórico do judô.