Retirada da pista do Ibirapuera foi autorizada pelo Iphan. Corrida, não

O governo de São Paulo tinha autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que tombou o Complexo Esportivo do Ibirapuera, para retirar a cobertura da pista de atletismo do Estádio Ícaro de Castro Mello. O órgão, porém, precisa aprovar, mas não foi consultado sobre a corrida de automobilismo que a Secretaria de Esporte pretendia fazer lá.

O aval para a retirada da cobertura da pista não era conhecido da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), pelo que apurou a coluna. Em reunião ontem (14) com autoridades do atletismo, para discutir a situação da pista, representantes do alto escalão da Secretaria de Esportes indicaram desconhecer inclusive que o complexo era tombado.

O tombamento nasceu de um embate entre o então governador João Doria (então no PSDB, hoje sem partido) e o então presidente Jair Bolsonaro (PL). Doria pretendia privatizar o complexo, e construir uma arena no lugar do estádio, e o governo federal ficou ao lado do grupo de atletas liderado por Maurren Maggi.