Gestão Tarcísio recua e cancela corrida após destruir pista do Ibirapuera

"O evento de automobilismo propiciou a retirada do piso que já estava bastante danificado e impróprio para o uso e o encaminhamento do material para reciclagem, protegendo o meio ambiente e trazendo economia aos cofres públicos", afirmou a pasta, comandada pela Coronel Helena Reis, policial militar da reserva que tem se dedicado à pré-campanha pela Prefeitura de São José do Rio Preto.

A pista já não é utilizada há 10 anos, por causa de uma falha estrutural que teria sido causada por uma grua, durante uma gravação de vídeo. Caberia ao estado realizar a reforma, o que nunca aconteceu.

Em 2021, o complexo foi tombado pelo IPHAN (Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional), órgão federal de preservação do patrimônio, em um momento em que o então presidente Jair Bolsonaro (PL) visava atrapalhar os planos do então governador João Doria (PSDB), que queria privatizar o Ibirapuera.

A movimentação foi bem-sucedida, conseguindo a paralisação do processo de concessão do complexo esportivo, uma vez que ela impede qualquer mudança estrutural. Essa proibição inclui, em tese, a troca de uma pista de atletismo por uma pista de corrida de carros, o que descaracteriza o Ícaro de Castro Mello, construído como um estádio "olímpico".

Tal destruição chegou a ser denunciada ao Ministério Público pelo deputado Carlos Giannazi, (PSOL) ontem (14), e ajudou a forçar o governo estadual a recuar. Em nota, a Secretaria disse que cancelou o evento e "reitera seu compromisso com a reforma do complexo esportivo e destaca que as tratativas para este fim com o Iphan e demais órgãos estaduais estão em andamento".