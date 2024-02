Brasil bate novo recorde e é 4º no 4x200m feminino no Mundial

O excelente desempenho da natação feminina do Brasil foi coroado, nesta quinta-feira (15), com recorde sul-americano no revezamento mais forte do país, o 4x200m livre. Na final do Mundial de Doha (Qatar), a equipe por muito pouco não beliscou a medalha, terminando em quarto. De quebra, se garantiu nas Olimpíadas de Paris.

O Brasil fechou a prova com o tempo de 7min52s71, baixando em praticamente três segundos o antigo recorde sul-americano, do time que disputou as eliminatórias das Olimpíadas do Rio, em 2016. Com essa geração, a melhor marca havia sido no ano passado, quase quatro segundos acima.

Hoje, o novo recorde veio com ótimo desempenho da finalista mundial Maria Fernanda Costa, que fez a terceira melhor marca da história do país: 1min57s20. Stephanie Balduccini veio depois, com 1min57s64, e na sequência Aline Rodrigues, que completou a perna dela em 1min59s73. Gabrielle Roncatto fechou em 1min58s04.