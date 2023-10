Newsletter: Pan vira cortina de fumaça para tentativa de golpe no boxe

Esta é parte da versão online da newsletter Olhar Olímpico enviada hoje (3). A newsletter completa ainda fala sobre as boas chances de medalha do Brasil no Mundial de ginástica artística - com a equipe feminina, Rebeca Andrade e Flávia Saraiva -, a boa dor de cabeça do hipismo de saltos brasileiro para a Olimpíada e a dificuldade do ciclismo com a aposentadoria do melhor atleta do país. Quer receber antes o pacote completo, com a coluna principal e mais informações, no seu e-mail, na semana que vem? Clique aqui e se inscreva na newsletter. Para conhecer outros boletins exclusivos, assine o UOL.

No mesmo dia em que os melhores boxeadores brasileiros subirão ao ringue em Santiago em busca da classificação para as Olimpíadas, os dirigentes da modalidade estarão sentados na frente do computador, aproveitando as atenções voltadas para o Chile, para tentar dar um golpe na presidência da Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe).