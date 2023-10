Beatriz Ferreira, principal nome do boxe olímpico do Brasil Buda Mendes/Getty Images Pan vira cortina de fumaça para tentativa de golpe no boxe brasileiro Demétrio Vecchioli No mesmo dia em que os melhores boxeadores brasileiros subirão ao ringue em Santiago em busca da classificação para as Olimpíadas, os dirigentes da modalidade estarão sentados na frente do computador, aproveitando as atenções voltadas para o Chile, para tentar dar um golpe na presidência da Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe). Uma assembleia foi convocada para o dia 23 de outubro, terceiro dia de combates no Pan, para discutir "a destituição imediata" do presidente Marcos Brito. O edital de convocação, assinado por oito federações estaduais, não diz do que ele é acusado, mas ressalta que o cartola terá "amplo direito à defesa". A acusação Em mensagens que circulam no meio do boxe, Brito é acusado de "desacatar" presidentes de federação estaduais, que pleiteiam mais espaço na diretoria. Eles também têm cobrado que o Comitê Olímpico do Brasil (COB) censure o técnico da seleção, Mateus Alves, que é funcionário do comitê e tem se posicionado internamente contra a destitituição do presidente da CBBoxe. O que está por trás Brito é presidente de primeiro mandato, depois de três ciclos olímpicos com o boxe comandado à mão de ferro por Mauro Silva, que hoje é diretor de arbitragem, presidente de honra, e apontado como a pessoa por trás do movimento que pretende derrubar Brito. A gestão Mauro foi marcada por ótimos resultados esportivos, mas também muitas queixas de concentração de poder. Com a seleção permanente, o presidente tinha controle sobre quem poderia defender o Brasil, e quem não poderia. O caso Adriana Araújo se tornou público porque ela foi bronze em Londres-2012, mas muitos outros atletas nunca tiveram oportunidade de defender a seleção, ganhar títulos e pôr a boca no trombone. Faça o que eu digo, não faça o que eu fiz Enquanto o golpe é discutido, circula no boxe uma "proposta de mediação" que: tira do presidente da CBBoxe o poder de desfiliar uma federação, mesmo as que não cumprem as exigências legais;

dá prazo até março de 2025 para elas corrigirem irregularidades;

exige o afastamento imediado de Brito se ele "estimular direta ou indiretamente" uma dissidência interna nas federações;

e cria uma regra que qualquer decisão dele precisa do aval do vice. Não curiosamente, a proposta impede Brito de fazer todas as manobras que notabilizaram a gestão de seu antecessor. Por anos, federações de oposição foram desfiliadas para dar lugar a CNPJs alinhados a Mauro. No Rio, por exemplo, saiu a "Federação de Boxe Fluminense" e entrou a "Federação de Boxe do Estado do Rio de Janeiro". São Paulo, maior força do boxe brasileiro, não tem federação reconhecida. Futuro da confederação Se Brito for destituído, quem assume é o vice Carlos Renato Sorbile. Ontem (2), os dois quase trocaram socos durante reunião do Conselho Administrativo, na sede da entidade, em São Paulo. Só não chegaram às vias de fato porque foram separados. Os boxeadores da seleção, que deveriam estar focados no Pan, que vai classificar os finalistas à Olimpíada, agora estão preocupados com a briga política, e com o risco de demissão do técnico que ganhou duas vezes o Prêmio Brasil Olímpico de melhor do país entre todas a modalidades. E torcem para que as coisas não voltem a ser como eram antes. Rebeca Andrade se classifica a quatro finais individuais no Mundial Ricardo Bufolin/CBG É... quarta-feira! É.... quarta-feira! O mundo da ginástica sempre soube que, com Rebeca Andrade e Flávia Saraiva em forma, o Brasil seria candidato a coisas grandes — leia-se, uma medalha por equipes. Esse momento enfim chegou, e, com ele, claro, a expectativa de um pódio inédito para um time que, até 2018, estava havia 11 anos sem chegar a uma final sequer. O dia que pode entrar para a história da ginástica brasileira é amanhã (4). A disputa por equipes Na qualificação, o Brasil ficou muito atrás dos EUA, naturalmente, mas a menos de dois pontos da Grã-Bretanha e a 1,3 da China. Dada a tradição da Rússia, a ausência deste país, suspenso por causa da guerra, é claro que ajuda. A briga será com britânicas e chinesas. Na final não há descarte — três ginastas se apresentam por aparelho, e as três notas contam — e isso é pior para a China. Nas eliminatórias, as asiáticas foram muito bem nas assimétricas e na trave, exatamente os aparelhos onde as quedas são mais comuns. Um vacilo, e lá se vai a vantagem. Já o Brasil tem muita margem para melhorar. Rebeca Andrade tirou 14,600 nas assimétricas na Copa do Mundo de Paris, mas só 13,833 no Mundial. Lorrane foi ainda pior, e caiu neste aparelho. Se conseguir acertar a série, o Brasil ganha no mínimo meio ponto. As duas merecem isso. No individual, quem fará companhia a Biles? Com a norte-americana Simone Biles praticamente dona de quatro medalhas de ouro individuais, que só vão parar em outras mãos se ela deixar escapar, Rebeca ainda briga por quatro medalhas de prata ou bronze. No solo, terá como adversária a amiga e companheira Flávia Saraiva. No individual geral, as duas estarão no mesmo grupo, mas é Rebeca quem tem (bem) mais chances. É, afinal, a atual campeã. Será um Mundial extenuante para as duas, que chegarão às finais por aparelhos tendo feito, cada uma, 12 apresentações no limite da tensão. Rebeca já mostrou que lida bem com isso. Flávia tem a oportunidade de fazer o mesmo. Ano que vem tem Olimpíada e o Brasil vai precisar delas voando física e emocionalmente para uma campanha que promete ser histórica. Luciana Diniz festeja vaga olímpica Luis Ruas Olimpílulas O hipismo brasileiro vai chegar a Paris brigando por medalhas no salto. Mais uma amostra disso foi dada na Copa das Nações de Barcelona, principal evento da temporada. O time brasileiro ficou em quarto, mas empatado em pontos perdidos com França (prata) e Bélgica (bronze). A medalha só não veio pela soma dos tempos. A Alemanha ganhou ouro e a Suécia, grande força, não competiu. Agora começa a dor de cabeça da comissão técnica: quem convocar. Vão a Paris quatro conjuntos, e só três competem — não há descartes. Rodrigo Pessoa tem Major Tom, seu melhor cavalo desde Baloubet. Marlon Zanotelli é o melhor brasileiro no ranking, e Yuri Mansur, Stephan Barcha e Pedro Veniss têm tido resultados consistentes. Todos merecem ir à Olimpíada. Mas será difícil deixar Luciana Diniz de fora. Aos 53 anos (sim, aos 53 anos), depois de quase duas décadas sem representar o Brasil, ela voltou em grande estilo, sendo a única a zerar a pista na final. Top10 das últimas duas Olimpíadas, competindo por Portugal, vem de um décimo lugar em Tóquio exatamente com Vertigo du Desert, seu cavalo na Copa das Nações. É a segurança que o Brasil precisa. Ciclismo - Henrique Avancini encerrou no domingo sua carreira internacional sem ter alcançado o objetivo final: deixar um sucessor andando mais rápido do que ele. O maior ciclista brasileiro de todos os tempos fez o que pôde para fomentar a modalidade, ajudar a formar novos atletas de ponta e levar dois brasileiros a Paris-2024. Ainda sem contar o resultado da etapa de Snowshoe (EUA), o Brasil é nono em um ranking mundial que dá duas vagas a cada um dos países do top8, e uma do nono ao 19º. Contam os resultados de cinco atletas por nação, e mais de 40% dos pontos do Brasil foram conquistados por Avancini. Contam resultados até maio do ano que vem e, sem ele, a tendência é o país ir caindo no ranking. Vôlei de Praia - O Mundial começa na sexta (6) no México, e muito dificilmente o Brasil vai repetir a campanha do ano passado, quando ganhou uma medalha de cada cor. Nenhuma das duplas masculinas está em boa fase, ainda que duas tenham chegado até as quartas de final do Elite16 de Paris, na semana passada. Já no feminino, Duda e Ana Patrícia são muito favoritas. Elas ganharam todas as etapas do Circuito Brasileiro da última temporada e quatro dos últimos cinco torneios Elite16, os mais importantes do Circuito Mundial. Carol e Bárbara, em sexto no ranking, correm por fora.