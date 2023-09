O relatório de Viana mexe bastante com essa distribuição. A segurança pública perderia sua verba, a seguridade social ficaria com 2%, e o restante seria dividido entre turismo (1% para Embratur e 4% para o ministério), educação (1% para escolas técnicas públicas de nível médio) e esporte.

No caso do esporte, seriam mantidos os 1,63% aos clubes e atletas que cederem suas marcas. O ministério do Esporte ganharia mais um ponto percentual, indo para 4%, e a grande novidade seria a inclusão dos comitês. O COB (olímpico) ficaria com 0,40%, o CPB (paralímpico) com 0,24%, o CBC (clubes olímpicos) com 0,13%, o CBCP (clubes paralímpicos) com 0,05%, a CBDE (esporte escolar) com 0,09% e a CBDU (esporte universitário) com outros 0,09%.

Considerando uma projeção de que o GGR deve se aproximar de R$ 6 bilhões no ano que vem, o COB teria direito a algo em torno de R$ 24 milhões no ano que vem. Das demais Loterias, o comitê recebeu perto de R$ 400 milhões no ano passado.