O Brasil, enfim, tem um ótimo técnico, um grande goleiro e um fenomenal 9!

Bem, aí o jogo ficou completamente diferente!

Com cinco minutos o fenômeno do Palmeiras marcou um gol de raro oportunismo, empatando o duelo para o Brasil.

Depois do tento de Endrick, a Espanha reequilibrou o jogo, que ficou mais enroscado no meio-campo.

Só que aos 43 minutos o árbitro inventou de novo, presenteando os espanhóis com mais um penal, também convertido por Rodri.

Mas os Deuses da Bola não deixaram o Brasil perder injustamente no Bernabéu e Carvajal cometeu penalidade para lá de imbecil em Galeno, no último lance do jogo, com Paquetá indo às redes e decretando a igualdade no marcador.

Dorival foi merecidamente salvo de sua primeira derrota no comando da seleção!