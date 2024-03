Relíquias de Bellini, o 1º a erguer uma taça, que nos deixava há 10 anos

Na sexta-feira, 21 de março de 2014, o jornal Tribuna de Itapira fez uma edição especial somente do Bellini, natural da cidade do interior paulista. Confira as páginas 2 e 3 do periódico. Foto: Reprodução/Tribuna de Itapira

Armando Marques expulsa Pelé do gramado do Pacaembu, no jogo do "cai-cai", em que o São Paulo venceu o Santos por 4 a 1, no dia 15 de agosto de 1963. Além de Pelé, Marques mostrou cartão vermelho também para Coutinho. Na volta do intervalo, os santistas, indignados com a arbitragem, passaram a simular contusões para que a partida terminasse. Na imagem, além do Rei do Futebol e de Armando Marques, aparecem também Pepe, Bellini e o repórter Tom Barbosa, encoberto por Pelé