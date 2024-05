Após 15h de viagem, clube do Rio vence 1º jogo em Porto Alegre pós-enchente

O Voltaço havia enfrentado o Londrina, na cidade paranaense, no domingo (26). E no mesmo dia seguiu para São Paulo de avião. Por lá treinou no CT da base do Corinthians na segunda (27).

E o retorno ao Rio?

Porto Alegre (RS) / Florianópólis (SC) - O Voltaço dormirá em Porto Alegre após a partida. Nesta quinta-feira (30), viaja de ônibus até Florianópolis (SC) num trajeto de 463 quilômetros e calculado em cerca de sete horas.

Florianópolis (SC) / São Paulo (SP) / Rio de Janeiro (RJ) - Da capital de Santa Catarina, o Volta Redonda pegará um avião até São Paulo e, de lá, um outro até o Rio de Janeiro (RJ).

Rio de Janeiro (RJ) / Volta Redonda (RJ) - Da capital carioca o Voltaço ainda terá um deslocamento de ônibus de 133 quilômetros até sua cidade natal, que leva o mesmo nome do clube. O trajeto é de cerca de duas horas e meia.

Estádio do São José não foi afetado pelas enchentes

O estádio Passo D'Areia, que sediou a partida, não foi afetado pelas enchentes. Com gramado sintético, ele fica situado no bairro de Santa Maria Goretti, na Zona Norte de Porto Alegre.