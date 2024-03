Sob muitos aspectos os dois amistosos europeus da seleção foram um fracasso

A CBF jogou Vini Jr sozinho na coletiva para rebater no peito, só ele sabe a que custo, o racismo que sofre na Espanha. Não é apenas errado; é perverso.

E por falar em Espanha, a CBF foi até a Espanha jogar mesmo diante de toda a omissão que o país vem adotando diante dos casos de racismo contra Vini Jr.

A CBF escolheu a Espanha. Aí, imaginamos que - talvez quem sabe - a empresa que comanda o futebol brasileiro fosse desembarcar e desfilar por lá contundentes ações antirracistas. Não. Não teve nada disso. Teve a coletiva de VIni, um erro, teve um agasalho todo preto, teve videozinho com mensagem clichê com o nome dos patrocinadores bem estampados no final.

"Uma só pele", dizia o vídeo. Como assim "uma só pele"? É justamente por não ser "uma só pele" que tudo isso está acontecendo. Quem não vê raça não pode ver racismo. E temos aí um imenso problema logo de cara.

Um pingo de letramento faria a CBF compreender coisas bastante básicas a respeito do que é o Brasil e de como deveria agir para não passar vergonha. Ainda mais grave: para não expor um jovem como Vini Jr ou ofender todas as mulheres revelando que a empresa simplesmente não sabe o que dizer sobre seus atletas condenados por estupro. Precisou Leila Pereira ter a coragem de falar contundentemente sobre a condenação de Robinho para só então a CBF sair correndo e preparar um texto a respeito da violência contra a mulher.

A CBF precisa se preparar para gerir seu verdadeiro negócio: a cultura, os afetos e as relações que são mais importantes para o futebol do que vencer compactuada com abusadores e deixando alguns dos nossos, e algumas das nossas, pelo caminho.