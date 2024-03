O custo emocional da entrevista de Robinho

Venho argumentando que, tão importante quanto a aplicação da lei, seria que Robinho e outros condenados passassem por algum tipo de reforma para que começassem a se implicar na questão da violência de gênero.

É comum perceber que não há verdadeira implicação quando o acusado ou condenado tenta responsabilizar a vítima sugerindo que ela é vadia ou está interessada em dinheiro. É em momentos como esse que a indignação nos invade mais pesadamente. Uma indignação que, para ser organizada, custa demais. Custa nossa saúde física e mental.

Robinho, eu gostaria que você soubesse que as minúcias mórbidas que você narrou a fim de comover a opinião pública e assim provar o que você alega ser inocência causam mais dor nas mulheres que te ouvem. Eu recomendaria que você as evitasse.

Esse detalhamento é um rolê seu com a Justiça. Que você faça uso de todos meios legais, e desse detalhamento, para se defender no âmbito da Justiça eu acho absolutamente legítimo. Que você não culpe a si mesmo é também é da ordem do legal. São dimensões da lei que quero para mim e para os que eu amo. Então, em relação à Justiça, vai lá e faz teu corre.

Só seria preciso compreender que o universo das coisas legais ou ilegais não existe isoladamente em si mesmo. Ele se expande em outras dimensões: as do legítimo, do moral e do ético.

Robinho está muito longe de entender do que se trata a questão. Ele sequer começou uma jornada em busca de algum tipo de compreensão. Robinho navega pelo episódio tentando se des-implicar implicando a vítima. Pede desculpas, não sabemos pelo que. Não queremos desculpas. Queremos implicações e ações.