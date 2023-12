No primeiro bairro, quando a polícia vai prender um suspeito de tráfico, ela entra pedindo licença com um mandado de busca, não mata ninguém. O suspeito é levado para depor e depois liberado. Contrata advogados, defende-se por anos (no caso de haver uma acusação formal, coisa que muitas vezes nem há) e, no final dessa história, acaba inocentado.

No segundo bairro, a polícia entra atirando e matando quem estiver pela frente, sem mandado nenhum, apenas seguindo um padrão de décadas que chama a matança hipocritamente de combate às drogas. Quem não morre vai preso sem direito a uma defesa decente. Quase 40% da população carcerária brasileira, de maioria negra e periférica e detida por porte de quantidades de droga que nunca levou um branco remediado em cana, não foi sequer julgada.

A maior parte de nossos jogadores vêm exatamente desse contexto periférico. São jovens sobreviventes das balas da polícia e das milícias. São a exceção. Então, quando Diniz traz para a preleção essa realidade incontornável ele introjeta consciência de classe e de raça no grupo. É uma força de magnitude incalculável, única que pode mudar a sociedade de fato.

Escrevo esse texto antes da final para deixar registrado que vencer ou perder do City não é o valor primordial que está em jogo no Dinizismo. Se digo isso depois de uma derrota vão me acusar de demasiadamente Dinizista - coisa que sou com muito orgulho. É que existem outros movimentos que foram colocados em circulação por Fernando Diniz nesse Fluminense. Movimentos que são maiores do que o próprio futebol. E são justamente eles que podem levar o Fluminense a uma conquista heróica nessa sexta-feira.