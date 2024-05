Corinthians terá reunião e pode avançar em negócio por Erick Pulga

Corinthians e o agente do atleta, Paulo Pitombeira, superaram o 'mal-estar' criado no início do ano. Na ocasião, clube e empresário entraram em atrito por conta da saída do zagueiro Lucas Veríssimo. O Timão alegava que Pitombeira agiu de má fé ao levar o defensor para o Al-Duhail, do Catar. Posteriormente, Augusto Melo admitiu o erro do time paulista, que não assinou o acordo pela compra do defensor.

O Corinthians pretende se reforçar na janela de transferências do meio do ano. O técnico António Oliveira reforçou, em entrevista ao Zona Mista do Hernan, do UOL, a necessidade do clube ir atrás de até seis nomes.

Erick Pulga tem 10 gols e duas assistências em 21 jogos pelo Ceará nesta temporada. O jogador de 23 anos tem contrato com o Vozão até dezembro de 2025.