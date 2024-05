António Oliveira quer até seis reforços para o Corinthians no meio do ano

O técnico António Oliveira ressaltou a necessidade do Corinthians se reforçar na janela de transferências do meio do ano.

O que aconteceu

De acordo com o treinador português, o Timão precisa de cinco a seis reforços. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no canal do UOL Esporte no YouTube, no ar nesta segunda-feira (27).

António elogiou a qualidade do elenco, mas afirma que o time precisa de novas peças para poder competir em alto nível no Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil. O técnico também quer criar uma disputa interna por posição.