Crystal Palace e Roma abrem conversas por Gabriel Sara, ex-São Paulo

Sara foi eleito para a seleção da Championship da temporada 2023/24. O meia tem 14 gols e 13 assistências em 50 jogos pelo Norwich nesta temporada. O jogador tem contrato com os Canários até junho de 2026.

O Norwich não conseguiu o acesso à Premier League para a próxima temporada. Apesar das boas atuações do brasileiro, a equipe caiu nos playoffs da Championship ao ser eliminado para o Leeds.

Gabriel Sara fez sua estreia pelo time profissional do São Paulo em 2017. No total pelo tricolor, ele fez 112 partidas, marcou 17 gols e conquistou o título do Campeonato Paulista de 2021.