Amigão se emociona ao falar sobre Antero Greco: 'Por que sair tão cedo?'

Amigão afirmou que o sentimento é de vazio, mas que tem certeza de que Antero estará sempre ao seu lado.

Estava comentando com a mulher do Antero, Leila, que aquele sentimento de vazio, de ficar sem chão, claro que o vazio chega agora, o chão fica torto, mas eu falei para a Leila: 'ele está com a gente, tenho certeza de que ele está aqui do nosso lado, ele vai ser o nosso chão'. Ele é um cabeçudo, não podia ter feito isso com a gente agora.

O apresentador também agradeceu aos fãs do esporte que sempre os acompanharam e fizeram com que eles se tornassem a maior dupla da história da TV brasileira.

São 40 anos de amizade, 30 de ESPN e 20 de Sportscenter. Hoje a gente tem convicção de que graças ao fã de esportes e de todas as pessoas que estiveram com a gente, a gente tem que agradecer muito e com muita humildade, e sabemos hoje que formamos a maior dupla da história da TV brasileira, e isso ninguém poderá tirar do Antero, ninguém vai poder tirar de mim. Graças a essa gente toda que durante 20 anos viramos a madrugada para fazer o Sportsenter.

O que mais Amigão disse:

Um dos principais produtores de futebol no mundo: "Um jornalista da mais alta qualidade, de um texto irretocável, de uma leitura dinâmica. Um repórter, que extrapolou, foi editor-chefe, comandou o Estadão, e depois de aventurar na TV, e em uma época que o futebol internacional começava a chegar no Brasil. Foi um dos principais produtores de futebol no mundo "