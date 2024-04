Presidente do Santos admite Patrick e Escobar próximos de acerto

O presidente assumiu que há conversas avançadas em andamento e, em breve, o Peixe deve anunciar a dupla como reforços. O Santos planejou três a quatro nomes para potencializar a equipe para o Campeonato Brasileiro pela série B.

Existia uma certa dificuldade. O Felipe acertou mais rápido, e o Escobar um pouco mais demorado porque existia, e é natural, outros valores existentes. Ele precisa se adaptar ao teto salarial do clube, não só ele, mas os outros que estão negociando com o Santos e também os que estão no plantel. Não fugiremos da nossa realidade, independentemente do nome do jogador. Está tudo bem encaminhado para que haja o acerto

Marcelo Teixeira, presidente do Santos em evento de aniversário do clube no Monte Serrat.

Patrick tem a negociação adiantada e Teixeira se mostrou mais otimista pelo desfecho rápido. O Peixe já colocou proposta na mesa ao Galo na última semana e aguarda o acordo ser concretizado.

"Não gosto de fazer antecipações de nomes de jogadores enquanto estamos definindo. Óbvio que existe uma tratativa junto ao Atlético-MG, essa tratativa pode ter uma solução da maneira que as diretorias estão conversando. Há a possibilidade não apenas do empréstimo, como do acerto definitivo. Acredito que esteja bem encaminhada essa questão", completou.