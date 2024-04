Santos prepara renovação de Felipe Jonatan de olho em venda futura

Felipe deixou uma má impressão para membros da diretoria após a final do Paulista. O lateral teve participação direta no pênalti em Endrick.

O jogador esteve na mira do Grêmio e Fortaleza no ano passado, mas o Peixe, com poucas opções no setor, não o liberou. Além de Hayner, o clube conta com Dodô como última opção.

Com o fim do Paulista, a diretoria planeja contratar pelo menos três reforços para o restante da temporada: um meia, um ponta-esquerda e um centroavante. Se Felipe Jonatan sair, um lateral-esquerdo também deve chegar. A ideia é manter a base do time para a série B e trazer nomes pontuais para compor elenco.

O Peixe não deve apostar em medalhões, a não ser que surja uma oportunidade de mercado. A diretoria quer contratar nomes de acordo com a realidade financeira limitada do clube.