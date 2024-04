Santos quer aproximadamente 9 milhões de euros para vender Joaquim

Alvo de várias consultas no mercado da bola nas últimas semanas, Joaquim está avaliado nos bastidores pelo Santos entre 8 e 9 milhões de euros (R$ 44 e 49,5 milhões).

O preferência do Peixe, que vê com bons olhos uma transferência, passa por negociar o zagueiro de 25 anos com o futebol da Europa, mas, até agora, as primeiras consultas mais concretas partiram de clubes do Brasil, entre eles Bahia e Corinthians.

Internamente, o valor em questão tem uma comparação como motivo: o Flamengo pagou recentemente cerca de 7 milhões de euros (R$ 38,5 milhões) por Léo Ortiz, ex-Red Bull Bragantino, que, por sua vez, é dois anos mais velho: 28.