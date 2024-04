Reviravolta: Botafogo e Braga não atingem acordo por Artur Jorge

Apalavrado com o Botafogo desde sexta-feira (29), Artur Jorge acabou nas últimas horas por ter a saída travada pelo Braga, que, por enquanto, não concordou com os termos colocados em cima da mesa pelo clube carioca.

Os portugueses, com quem o técnico tem vínculo até 2025, rejeitaram inicialmente a negociação envolvendo o valor da multa rescisória (aproximadamente 2 milhões de euros). Além disso, também não tiveram sucesso no mercado na busca imediata por um substituto.

O Braga queria contratar agora o também português Daniel Sousa, mas o Arouca pediu cerca de 1 milhão de euros para avançar com a liberação. A situação em questão teve então impacto direto do outro lado do Oceano Atlântico no futuro do Glorioso.