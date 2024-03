Botafogo acerta contratação do técnico português Artur Jorge, do Braga

O Botafogo acertou a contratação do técnico Artur Jorge, do Braga, de Portugal. A expectativa é de que o português de 52 anos desembarque no Brasil nos próximos dias.

Há um acordo entre o Glorioso e o treinador. Ainda não há uma definição sobre o valor de multa a ser paga ao Braga, mas isso não será empecilho por conta do tempo de casa e da relação do profissional com o clube português. A negociação avançou nos últimos dias.

Apesar do acerto encaminhado, o Botafogo considera difícil haver tempo hábil para Artur Jorge comandar o time na beira do campo na estreia da Libertadores, contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, na quarta-feira (dia 3), por conta dos trâmites burocráticos.