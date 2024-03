Botafogo: questões familiares motivam saída de diretor para o Athletico-PR

André Mazzuco vai trocar o Botafogo pelo Athletico-PR, conforme informou inicialmente a "ESPN". O diretor de futebol comunicou o Glorioso da sua saída e contou com a compreensão do investidor norte-americano John Textor. Após dois anos no Botafogo, o dirigente vai para o Furacão por questões familiares.

A expectativa é de que o dirigente inicie o trabalho no Athletico-PR no próximo dia 25, uma segunda-feira. Natural de Curitiba, Mazzuco está há oito anos longe da sua cidade natal e recebeu o convite do Furacão justamente em momento no qual pretende atender questões particulares de família.

Mazzuco passou por outros clubes do futebol brasileiro como Santos, Cruzeiro, Vasco, Paysandu, Red Bull Brasil e Coritiba.