Corinthians e Botafogo estudam troca entre Mosquito e Danilo Barbosa

Corinthians e Botafogo estudam a possibilidade de uma troca entre o atacante Gustavo Silva, o Mosquito, e o volante Danilo Barbosa. A conversa em estágio inicial seria para uma transferência definitiva.

O interesse partiu do Timão por Danilo Barbosa - o clube paulista também cogita internamente outros moldes para tentar viabilizar o negócio. O volante de 28 anos agrada e foi o ponto de partida das conversas. Ele soma dez jogos no ano, sendo oito como titular e dois saindo do banco de reservas.

Nos bastidores, o Botafogo trata a situação com cautela e sem avanços concretos, após a consulta do Timão. De qualquer forma, Gustavo Silva é um alvo antigo e o nome é bem avaliado no Glorioso desde quando o português Luis Castro era o técnico do time, entre 2022 e 2023 - antes, inclusive, da cirurgia no joelho direito do atacante. Na temporada são 12 partidas, nas quais em dez começou no banco, sem nenhum gol.